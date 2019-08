La Sorbona ricorda il suo studente Simon Gautier, sottolineando che si trattava di un ragazzo «brillante e disponibile». Per il relatore della sua tesi, lo studente morto in Italia durante un'escursione, «era una persona molto coraggiosa». In un comunicato, la Sorbona ricorda che Simon era «dottorando in Storia dell'arte e dell'archeologia» presso il Centro André Chastel e che stava lavorando «da 5 anni a una tesi sugli Scotti dal Ducato di Parma e Piacenza alla Spagna di Elisabetta Farnese». Portava avanti le sue ricerche, ricorda la Sorbona, «fra la Spagna e l'Italia e doveva consegnare la tesi alla fine dell'estate».



«Era un dottorando molto apprezzato dai suoi docenti e compagni di laboratorio di ricerca - ricorda la storica istituzione francese - tutti i membri della comunità universitaria manterranno il ricordo di un giovane brillante, coraggioso, di grande gentilezza e profonda disponibilità». Per il relatore della tesi, professor Alexandre Gady, Simon era un

combattente

con grande forza di carattere, da lui misurata al momento della scelta della tesi:

veva un grande coraggio, si era messo a studiare una nuova lingua, un nuovo ambiente, a trovare un alloggio e un lavoro perché lavorava per pagarsi gli studi».

Mercoledì 21 Agosto 2019, 06:20

