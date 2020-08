Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione disposti dal questore di Salerno per rafforzare la sicurezza in città nel periodo estivo, la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno ha emesso sette provvedimenti di divieti di ritorno nel Comune per la durata di 3 anni nei confronti di altrettanti pregiudicati dell’hinterland napoletano.



In particolare, è stato allontanato e rimpatriato in provincia di Napoli con l’obbligo di non fare ritorno nel comune di Sicignano degli Alburni, un pregiudicato denunciarto dai carabinieri del luogo per truffa aggravata in danno di un’anziana in quanto, simulando un incidente stradale subìto dal nipote, si era fatto consegnare dall’anziana donna circa 20.000 Euro in contanti.



Altri sei soggetti, tutti della provincia di Napoli, sono stati rimpatriati con medesimo provvedimento, in quanto sorpresi dagli investigatori della Polizia Stradale di Eboli ad esercitare, presso l’Area di Servizio Campagna Ovest dell’A/2, il gioco – truffa d’azzardo delle “tre campanelle”.



Nell’ambito degli stessi servizi di controllo del territorio è stato emesso dalla Divisione Anticrimine della Questura di Salerno un Divieto di Accesso, daspo urbamo, alla zona orientale del capoluogo (Polo Nautico e zone adiacenti) per mesi 6 nei confronti di un pregiudicato salernitano dedito all’attività di parcheggiatore abusivo © RIPRODUZIONE RISERVATA