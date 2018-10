Sabato 6 Ottobre 2018, 19:21

SALERNO - Probabilmente aveva rubato la bicicletta che era nella sua disponibilitò quando i poliziotti lo hanno fermato. Non è chiaro se, quell'auto che stava tentando di forzare, voleva rubarla o soltanto portare via eventuali oggetti che vi erano dentro. Dovrà chiaruire tutto ciò agli inquirenti i 30enne fermato questo pomeriggio dagli agenti della Squadra mobile di Salerno in via Michele Vernieri.