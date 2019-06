Venerdì 21 Giugno 2019, 19:18

Sorpreso con una prostituta e multato per 3.800 euro dalla polizia municipale di Battipaglia. L'episodio è accaduto questa mattina sul litorale battipagliese dove gli agenti diretti dal tenente colonnello Gerardo Iuliano hanno individuato un uomo appartato con una prostituta e lo hanno contravvenzionato per il reato di atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico.La contravvenzione ammonta a 3.300 euro a cui va aggiunta un'altra multa di 300 euro perchè l'uomo ha violato l'ordinanza antiprostituzione emessa dal primo cittadino di Battipaglia, Cecilia Francese entrata in vigore da pochi giorni, sabato scorso.La prostituta è stata fotosegnalata e la questura di Salerno ha emesso nei suoi confronti il foglio di via che le vieta di frequentare Battipaglia per i prossimi tre anni.