LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato arrestato conun 37enne di Pagani, D.I. , finito in un blitz dei carabinieri della tenenza giorni fa, dopo aver ceduto due dosi di crack. L'uomo era stato visto per strada, poi i militari erano intervenuti a scambio avvenuto. Da lì un primo controllo personale poi la perquisizione in casa, come da prassi, in via Astarita. Nell'appartamento, gli investigatori hanno trovato una cinquantina di grammi complessivi suddivisiun bilancino di precisione e strumenti per il dosaggio e il confezionamento.Il materiale è finito sotto sequestro, dietro coordinamento dellamentre l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, l'uomo è comparso dinanzi al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore per il rito per direttissima. Assistito dall'avvocato Bonaventura Carrara, l'uomo ha manifestato il suo pentimento per quanto commesso, ottenendo la convalida dell'arresto e la successiva scarcerazione, con la remissione in libertà a fronte del procedimento penale che invece resta pendente nei suoi confronti.