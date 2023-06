Per alcuni solcare il mare su barca a vela è semplicemente un piacevole passatempo estivo. E invece la “velaterapia” è considerata un efficace metodo per combattere lo stress e le ansie giovanili. Da sette anni l’Istituto di istruzione superiore “Giovanni XXIII” di Torrione, a Salerno, è dotato di una barca a vela speciale, una barca-scuola della lunghezza di dieci metri che offre una occasione di recupero di ragazzi considerati difficili e socialmente non inseriti oppure di studenti con disabilità. Questa barca, “Gatsby”, è simbolo anche della lotta alla illegalità, in quanto confiscata alla criminalità organizzata. Da maggio del 2016 l’imbarcazione, sequestrata alla mafia, è stata concessa all’Istituto Giovanni XXIII di Salerno, guidato dalla preside Daniela Novi. La barca-scuola è balzata agli onori della cronaca nazionale con diversi collegamenti televisivi duranti trasmissioni in Rai. Oggi, però, per Gatsby non ci sono i fondi per la sua manutenzione. «In questo momento storico tutte le scuole, in particolar modo quelle tecniche professionali, sono destinatarie di numerosi fondi del Pnrr – dichiara la preside Novi - fondi che purtroppo servono per l’acquisto di nuove attrezzature e non per la manutenzione della scuola né delle attrezzature vecchie, come la nostra barca, che è un bene che desideriamo preservare, proprio perché la sua funzione oggi è volta la formazione degli studenti e non più al male come un tempo». Per questo la scuola cerca benefattori. La barca era stata assegnata all’istituto superiore salernitano da parte dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla camorra, presieduta all’epoca da Umberto Postiglione.

«La nostra barca speciale – dichiara la Novi - risulta particolarmente efficace nel recupero del disagio giovanile in quanto mette alla prova i ragazzi in contesti nuovi spingendo ciascuno a dare il meglio di sé, a vivere l’avventura come apprendimento, a rispettare la natura, ad apprendere regole condivise, a conoscere i propri limiti e la forza del gruppo. Il progetto Gatsby ha avvicinato maggiormente gli allievi al mondo della nautica e degli sport di mare in generale, riducendo il tasso di dispersione scolastica tra il secondo e il terzo anno di circa il 9% e contribuendo notevolmente a orientarli verso il mondo del lavoro». La Gatsby ha ricevuto, in sette anni, una manutenzione ordinaria annuale consistente nella sola pulizia della carena. «Attualmente necessita di un intervento straordinario di restyling per un valore di circa 20 mila euro – chiosa la preside - Purtroppo, nonostante la nostra scuola sia destinataria di fondi del Pnrr, questi non possono essere utilizzati per le attività di manutenzione».