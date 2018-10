Giovedì 25 Ottobre 2018, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 20:08

Parcheggia l'auto in un'area "gestita" da un parcheggiatore abusivo che gli chiede due euro per custodire il veicolo. Al ritorno, l'automobilista non trova il parcheggiatore ma una multa sul parabrezza dell'auto per divieto di sosta. L'episodio è accaduto ieri mattina a Battipaglia, a ridosso del mercato che si svolge ogni giovedì attorno allo stadio Pastena. Una vera e propria beffa per l’automobilista che probabilmente pur di trovare parcheggio non si è nemmeno accorto di aver lasciato l’auto in divieto di sosta ed è caduto nella trappola del parcheggiatore abusivo che dopo aver incassato il denaro datogli da molti automobilisti è svanito nel nulla. Quando l’automobilista è tornato alla sua vettura ha trovato sul parabrezza una multa elevata dalla polizia municipale, multa che dovrà pagare nelle prossime ore. Il giovedì mattina la zona del mercato attorno allo stadio Pastena è assediata dai parcheggiatori abusivi che riescono in poche ore a raggranellare denaro chiedendo almeno due euro ad ogni automobilista. Ormai a Battipaglia i parcheggiatori abusivi presidiano anche i parcheggi a pagamento dove ci sono i parcometri in pieno centro, a ridosso del mercato, dinanzi allo stadio Sant’Anna e anche nelle vicinanze dell’ospedale.