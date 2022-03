Sosta selvaggia arrivano le ganasce e le multe più elevate

Arrivano le ganasce per punire gli automobilisti che bloccano i vicoli del centro storico ed ostacolano il transito delle ambulanze. La polizia municipale è pronta ad imprimere uno stop decisivo al problema della sosta selvaggia che affligge la città vecchia di Salerno. Il dispositivo blocca ruote era stato introdotto già nel marzo 2018 dall’amministrazione comunale, ma per due anni e mezzo non è stato più utilizzato. La recrudescenza della sosta selvaggia e i parcheggi molesti che arrivano a bloccare il transito dei mezzi di soccorso nel centro storico, inducono la Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, ad inasprire la battaglia contro gli incivili. In meno di una settimana sono già 20 le auto bloccate con ganasce dagli agenti della municipale.

I NUMERI

Stando a quanto si apprende dall’Ufficio contravvenzioni, coordinato dal capitano Gerardo Caiazza, sono 13 le auto fermate in piazza Sant’Agostino - al centro da mesi di una serrata lotta anti sosta selvaggia anche in pieno giorno e nel fine settimana - e 7 auto in via Tasso. Le ganasce servono a bloccare le ruote dei veicoli che non possono essere rimossi perché eccessivamente pesanti o in posizione difficile da raggiungere dal carro attrezzi. Da diverso tempo, infatti, i residenti lamentano l’inciviltà di alcuni automobilisti sempre più propensi a lasciare la vettura in sosta, anche per lungo tempo, ovunque ci sia uno spazio libero. Le zone prese di mira sono principalmente Piazza Sant’Agostino, che da mesi è diventato un parcheggio abusivo, via Tasso, via Duomo, Largo Abate Conforti e Largo Campo, nel cuore della movida. Con l’introduzione delle ganasce al posto della rimozione forzata, si affianca anche la stangata multa.

LE SANZIONI

La novità è che, oltre alla consueta sanzione di 41 euro per il divieto di sosta, si aggiungeranno altri 55 euro per la rimozione del blocco di ferro. Si inasprisce, dunque, la lotta agli incivili della strada che intralciano il traffico cittadino. Gli agenti dell’Ufficio contravvenzioni stanno contestando ai guidatori sia la violazione dell’articolo 7 del Codice della strada (divieto di sosta) sia dell’articolo 157, parcheggio in prossimità di curve o incroci. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Napoli, ha introdotto l’utilizzo dei dispositivi blocca-ruote per affrontare in maniera incisiva il problema della sosta selvaggia soprattutto lungo le strade del centro storico o nei posti in cui tale dispositivo di blocco appare più adatto rispetto alla rimozione coatta, per punire le attività illecite dei parcheggiatori abusivi. Salate le sanzioni: da 50 a 90 euro per lo sblocco delle ganasce applicate agli pneumatici delle automobili e poi, dopo 72 ore dall’applicazione delle ganasce, si aggiunge la seconda multa da 60 a 100 euro per la rimozione e il trasporto del veicolo all’area di custodia. “Le ganasce saranno un ulteriore deterrente per coloro che troppo spesso parcheggiano nei posti riservati ai disabili o nei pressi di passi carrabili o nei vicoli del centro storico”, assicura il comandante della polizia municipale, Battipaglia. La linea dura va avanti per liberare le strade del cento antico dalla sosta irregolare. Dal 20 gennaio al 5 marzo sono 257 gli automobilisti sanzionati per sosta vietata nel centro storico. Attenzione al cuore della movida, ma anche tra i vicoli della città vecchia. Residenti costretti a chiamare i vigili per rientrare a casa e impossibilitati a farlo per la presenza di auto e moto dinanzi ai portoni. Auto anche davanti zone di interesse storico e artistico e parcheggiate in modo da ostruire il transito di veicoli del 118. Mano pesante proprio per i parcheggi “incivili” che impediscono il transito di messi di soccorso: dal 20 gennaio ad oggi – si evince da un report dell’Ufficio contravvenzioni – sono 450 i punti di patente decurtati per il parcheggio selvaggio.