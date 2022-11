Giungla sosta selvaggia sul corso Vittorio Emanuele, scatta una piogge di multe. Sono 2.212 le auto sanzionate nell'ultimo mese in pieno centro cittadino. Una escalation che non conosce fine. E, mentre nei mesi scorsi il Comune ha lanciato la proposta della pedonalizzazione del centro storico, torna di attualità il piano di istituire tre nuovi varchi della Ztl su corso Vittorio Emanuele. Un piano inspiegabilmente ancora fermo che risolverebbe i problemi di sosta abusiva nel salotto buono della city. Da settimane le traverse principali di corso Vittorio Emanuele si sono trasformate in area di parcheggio per le auto. Decine di auto in sosta vietata lungo via Raffaele Conforti, nel tratto della salita che costeggia la Banca d'Italia, sono state avvistate la scorsa settimana. E c'è da scommettere che anche stasera si presenterà la stessa scena.



Ma anche in via Michele Conforti, l'altra traversa che affaccia sul Corso, si segnalano auto parcheggiate in modo non consentito. Vetture in sosta vietata anche lungo l'area pedonale di fronte alla chiesa di San Pietro in Camerellis, parallela a corso Garibaldi. La Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, ha dato lotta serrata nelle ultime settimane ai cafoni al volante. Sono 2.212 le sanzioni piovute su corso Vittorio Emanuele e traverse limitrofe, anche su corso Garibaldi. Una media di 73 multe al giorno che, però, sembra non bastare. È infatti ancora in cantiere, da due anni e mezzo, il progetto di ampliamento della Zona a Traffico Limitato nel cuore della city, congelato dalla pandemia ma anche da intoppi burocratici. I nuovi varchi sono ancora spenti e questo amplifica il problema della sosta selvaggia. Quali le vie interessate dal progetto ancora bloccato? Si tratta del varco di via Porta Elina, di via Conforti e dell'incrocio via Principati-corso Vittorio Emanuele. Il piano della nuova Ztl era partito a fine 2019 per decongestionare il traffico e ridurre l'impatto dell'inquinamento acustico e ambientale legato alla circolazione dei veicoli in centro. L'ampliamento della Ztl sarebbe servito senza dubbio a limitare i casi di accesso selvaggio. Tuttavia il progetto resta congelato da due anni e mezzo. Un po' per colpa della pandemia un po' per colpa di lungaggini burocratiche.

APPROFONDIMENTI Bollette, arriva lo scudo: tre mesi a tariffa tutelata per condomini e negozi Truffati dall'ex tronista Filippin, scomparso nel nulla: «Con il Tfr ho comprato i mobili per la casa di mio figlio disabile. Mai visti» Napoli, due ragazzini arrestati per tentato omicidio





Ma cosa prevede il piano deliberato dal Comune? L'estensione della rete di controllo telematica con l'attivazione di tre nuovi varchi in centro e sul corso Vittorio Emanuele era quasi pronta a decollare. L'amministrazione comunale aveva installato già un anno e mezzo fa le nuove telecamere ai varchi e verificato il loro corretto funzionamento. Era tutto pronto per la partenza della fase sperimentale. Poi il progetto si è arenato. Eppure la nuova Ztl con i nuovi varchi, serve a limitare gli accessi selvaggi nel centro storico e a contrastare la deriva del parcheggio selvaggio. Basti pensare che su via Elina prosegue da tempo la pessima abitudine dei transiti contromano provenienti da via San Benedetto. Col progetto di nuova Ztl ancora chiuso nel cassetto, i tempi di avvio della sperimentazione restano incerti. Ai cittadini va data infatti la possibilità di adattarsi ai nuovi varchi di via Conforti, Corso-via dei Principati e via Porta Elina: la sperimentazione doveva durare non meno di 30 giorni. E avrebbe riguardato da subito i varchi di via Conforti e sul corso Vittorio Emanuele. Un altro varco previsto era quello nel tratto compreso tra via San Benedetto e Porta Elina, dove sono segnalati dai residenti anche transiti contromano di auto provenienti dal museo archeologico provinciale. I nuovi varchi si sarebbero aggiunti agli undici già esistenti.



Ieri mattina, intanto, su via Ligea, gli agenti della Polizia Municipale, insieme ai tecnici del Comune, hanno effettuato un sopralluogo per un palo della luce caduto. È stato escluso un problema di natura corrosiva, pertanto appare evidente che la causa sia da imputare al conducente di un Tir il quale, nell'effettuare una manovra, avrebbe colpito il palo che si è staccato, cadendo sul manto stradale. La Polizia Municipale sta effettuando gli opportuni accertamenti per risalire al responsabile.