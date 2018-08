Giovedì 23 Agosto 2018, 18:20

Auto parcheggiate nell'area del monumento, in pieno centro cittadino a Sarno, la denuncia diventa virale ed è pioggia di multe. Trascritte tutte le targhe delle auto sistemate sul marciapiedi, con le ruote a pochissimi centimetri dalla statua di Giovan Battista Amendola e dallo storico edificio De Amicis. Il fatto è accaduto nel corso della serata conclusiva del Ferragosto sarnese. Tante le persone che hanno affollato la città, e più di qualcuno, alla ricerca di uno spazio per l'auto, ha pensato bene di lasciarla in sosta in un'area assolutamente off limits.Le foto del parcheggio selvaggio sono diventate virali in pochissimi minuti, di condivisione in condivisione, e commenti durissimi. I vigili urbani hanno identificato tutte le auto e rintracciato gli automobilisti incivili. Pioggia di multe a più zeri per decine di persone. A quanto pare, tra l'altro, tutte residenti a Sarno.