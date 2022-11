Sostanze dopanti ad atleti, verso il processo

Sostanze dopanti agli atleti che partecipavano a gare ed eventi sportivi, che alteravano le condizioni psicofisiche e biologiche dell’organismo. La Procura di Nocera Inferiore ha chiuso un’indagine nei riguardi di tre persone, indagate a vario titolo per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche. Una delle persone che ne fece uso morì. Era una donna di 46 anni, sul cui decesso però l’autopsia escluse il nesso tra l’uso di farmaci e la morte. La donna, infatti, pare soffrisse già di una patologia. Tra gli indagati c’è un preparatore atletico, accusato di esercizio abusivo della professione: tra la fine del 2018 e la primavera del 2019, avrebbe prescritto senza alcuna abilitazione una serie di farmaci ad un atleta, indicandone anche le modalità di assunzione. Cinque le prescrizioni. La persona che le assunse, tra l’altro, avrebbe partecipato a tre eventi sportivi specifici, tenutisi a Nizza, Torino e Padova. Le sostanze dopanti - come contestato - avrebbero avuto come effetto quello di alterare le prestazioni agonistiche dell’uomo in virtù di quegli eventi. Il preparatore atletico, avrebbe a sua volta riferito all’uomo anche a chi rivolgersi per ottenere quei farmaci. Insieme a lui, è indagato anche un 31enne di Sant’Egidio del Monte Albino, già coinvolto in un’inchiesta sul doping a Palermo. Lui, insieme al preparatore, un 39enne di Nocera Inferiore e ad una donna di Castel San Giorgio, rispondono del commercio della stessa tipologia di farmaci. Il materiale sarebbe stato recuperato attraverso canali diverse dalle farmacie aperte al pubblico, da quelle ospedaliere e dai dispensari e altre strutture che detengono farmaci destinati all’utilizzazione del paziente. Il 31enne li avrebbe venduti a decine di persone. Chi li acquistava, pagava poi il tutto con ricariche su carte intestate alla madre del ragazzo. La sola donna, invece, risponde del reato di ricettazione. Nello stesso periodo, dal 2018 al 2020, avrebbe ricevuto un ingente quantitativo di medicinali, del tipo anabolizzanti, venduti a diverse persone. Tra queste c’era anche Anna Milite, la culturista di 46 anni deceduta nel 2018. Fu proprio dal suo decesso che la Procura di Nocera cominciò ad indagare, sequestrando telefoni ed individuando poi gli attuali tre indagati, difesi dai legali Nadia Mohamed Taba, Alessandro Laudisio e Fabio Carusone. Inizialmente, l’organo inquirente seguiva l’ipotesi che la donna fosse morta proprio in conseguenza dell’assunzione dei farmaci. L’autopsia, poi, escluse il nesso tra il decesso e l’utilizzo di sostanze. Con la chiusura dell’inchiesta, i tre hanno venti giorni di tempo per chiedere interrogatorio o presentare memorie difensive, prima della richiesta di processo.