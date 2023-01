Vietnam del Nord, 2016, ai confini con la Cina. Due bambine scalze attraversano un torrente, uno dei tanti affluenti del Mekong, il fiume dei nove dragoni, il più lungo dell'Asia. Il corso d'acqua è pieno di insidie, ci sono pietre, serpenti, la bimba più grande cammina con cautela, lo sguardo attento a cogliere gli eventuali pericoli, tiene per mano la piccola che sgambetta felice al suo fianco. Impiegheranno quasi un'ora per percorrere quel breve tratto, ma insieme hanno sconfitto la paura.

APPROFONDIMENTI MANN e Università Federico II, rinnovato l'accordo tra museo e ateneo Casalnuovo, al Carnival il carro allegorico dipinto di blu dalle persone autistiche

Si emoziona Mario Ciccarelli, fotografo umanista alla maniera di Salgado, mentre racconta quell'istante di straordinaria tenerezza, fermato con la sua Nikon, e ora icona di «Sostenersi», la sua prima personale, da domani (opening alle 13) e fino al 30 giugno allestita nella sede dell'Unità Operativa di Salute mentale di Salerno. Un doppio battesimo, perché con la mostra dell'artista salernitano prende corpo, in collaborazione con il Laboratorio dei pensieri scomposti, il progetto #Avanti che vedrà «l'Uosm - dice il direttore Germano Fiore, mente dell'iniziativa - trasformarsi in una galleria d'arte, mentre nei locali di via Bastioni organizzeremo presentazione di libri, spettacoli, concerti. La cultura, la bellezza sono terapeutiche; noi lavoriamo per il benessere psicologico della persona non sul malessere, vogliamo intercettare il disagio, sostenere chi ha bisogno, proprio come recita il titolo della mostra. La chiusura dei manicomi ha messo i pazienti psichici in strada, non all'interno della società. Un flusso che va rovesciato, portando le persone all'interno delle case di cura, tuttora demonizzate come luoghi di coercizione e follia, e l'arte è il mezzo migliore per interagire con l'esterno».





Venti le opere esposte al primo piano della struttura al civico 1 di Corso Garibaldi. Le ha selezionate Agostino Vietri, referente riabilitazione psichiatrica Uosm Sa, viaggiatore con la passione della fotografia come Ciccarelli e Roberto Pellecchia, protagonista, da luglio, del secondo appuntamento di #Avanti. «Non sono un curatore - precisa - Mi piace il lavoro di Mario, è una finestra su popoli e paesaggi ancora incontaminati ed è una riflessione sull'amore molto più ampia di quella del suo ciclo sulle madri». «Un po' di mondo l'ho visto, sono in giro fin da quando avevo 18 anni - sorride Ciccarelli - Cerco la gente, sono affascinato dalle culture, dalle tradizioni, ho incontrato persone che normalmente non potremmo incontrare. La fotografia mi ha permesso di essere un testimone di realtà a rischio estinzione per l'avanzata del consumismo». Indica lo scatto del bambino peruviano, i grandi occhi spalancati sotto il cappellino di fili di lana coloratissima: «Dov'era il suo villaggio sorgerà un aeroporto». Scorrono le immagini: ecco i monaci buddisti della Birmania, ragazzini con la testa rasata in fila indiana, come formichine, arrampicarsi, tra gli sterpi, verso il monastero; ecco le bimbe etiopi sorprese dall'obiettivo mentre si truccano a vicenda; ecco il papà con la bimba sulle spalle, figura solitaria nell'infinita distesa del deserto mongolo, i fratellini israeliani colti di spalla mentre vanno a scuola, la giovane madre iraniana, i jeans che fanno capolino dal burka mentre il figlio gioca col telefonino.

«L'Iran è una realtà complessa, affascinante quanto imbarazzante - spiega il fotoreporter - Non sono un sociologo né un politico, mi sono limitato a raccontare la mia esperienza in un Paese moderno ma indubbiamente austero, fatto però di gente accogliente, con tanta voglia di aprirsi di più al mondo. Una cosa sono i governi e un'altra i popoli; io sto dalla parte di questi ultimi, dalla parte di chi non sempre può essere artefice del suo destino o, peggio, in moltissimi casi non ne conosce il perché».

Di posti paurosi ne ha visti e vissuti tanti, ma «la passione - confida - è più forte della paura. L'amore per il reportage è ciò che mi spinge, il mio bagaglio a mano, la mia dose di adrenalina. É ciò che mi fa levitare come un derviscio, dimenticandomi di quello che succede sulla Terra. Anche perché fotografare non è come la vita: uno sbaglio non è mai irreparabile. Fai una foto, la guardi, non ti piace, la cancelli, continui a scattare...». All'inaugurazione, oltre Fiore e Vietri, interverranno Germano Perito, direttore amministrativo Asl Salerno, Paola De Roberto, assessore comunale alle Politiche sociali, e Giulio Corrivetti, direttore Dsm Asl.