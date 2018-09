Lunedì 24 Settembre 2018, 19:46

ANGRI - Blackout ieri sera al sottopasso ferroviario, che collega corso Vittorio Emanuele alla Statale 18. A denunciare l'accaduto sono stati i residenti del quartiere, che già prima che il nuovo tratto venisse inaugurato avevano sollevato perplessità sulla sicurezza. Si tratta di un nuovo episodio, dopo la sfilza di disservizi che dallo scorso dicembre stanno interessando a intermittenza tutto il territorio comunale mettendo a rischio la pubblica incolumità, in seguito all'affidamento a Fenix Consorzio Stabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. La scorsa settimana è toccato a via Baden Powell e via Orta Longa, ancora prima a via Casalanario, via Concilio, via Amendola e piazza San Giovanni.