Pagani: spacca una finestra e depreda negozio d'abbigliamento, caccia al ladro solitario

Furto e danni da diverse migliaia di euro in un negozio a Pagani, a pochi passi dal centro storico. L'ennesimo colpo denunciato ai carabinieri. Nel mirino è finito per l'ennesima volta un negozio d'abbigliamento, "Men At Work" di via Cesarano, bersaglio di un ladro lo scorso lunedì sera. Ad agire una sola persona, ripresa dai video della sorveglianza.

L'uomo ha rotto una finestra per poi entrare all'interno del negozio e agire indisturbato. Il danno - in ragione anche dei danneggiamenti - si aggira sulle diverse migliaia di euro. Il ladro ha portato via un computer portatile e una somma di denaro. Giorni fa, era stato denunciato un nuovo tentativo di furto sempre a Pagani, a danno di un'abitazione.

«La nostra solidarietà e vicinanza all'amico Santino Ruggiero la cui attività - scrivono in una nota i consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce - è stata ancora una volta presa di mira da qualche delinquente senza scrupoli. Ci auguriamo che gli inquirenti facciano al più presto luce sull'accaduto e chi di competenza faccia in modo di aumentare il grado di sicurezza del nsotro territorio». «Non bastano i molteplici problemi che affliggono le attività si aggiungono anche questi - spiega invece il titolare del negozio - In uno stato che pretende solo le tasse e non tutela i suoi cittadini e le sue imprese non resta che autotutelarci. Io sono pronto a fare la ronda notturna, chi è disponibile mi può contattare».