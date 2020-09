Ancora uno spacciatore assicurato alla giustizia. Ad acciuffarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile - Sezione Criminalità Diffusa, nella giornata di ieri. Dopo diversi servizi di prevenzione e osservazione nel quartiere Fratte di Salerno, dove era stata segnalata una costante attività di spaccio di varie sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, gli investigatori, individuato il luogo, hanno colto in flagranza di reato, D.M.S. 36enne di Salerno, persona già nota all’ufficio, mentre cedeva sostanza stupefacente ad un cliente, dal balcone della sua abitazione. Nell’occasione, in seguito alla successiva perquisizione domiciliare è stata sequestrata altra sostanza stupefacente del tipo eroina per complessivi grammi 2,174. L’acquirente è stato segnalato al Prefetto della Provincia di Salerno. Il pusher messo agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte del G.I.P. del Tribunale di Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA