C’è un’attività che, a quanto pare, non ha chiuso i battenti: lo spaccio della droga. Ne hanno avuto conferma nella serata di venerdì gli uomini della sezione Volanti della polizia, agli ordini dei vicequestori Sessa ed Alagia, i quali, nell’ambito di una serie di serrati controlli alle misure di contenimento per il contagio dal virus covid-19, hanno acciuffato tre persone intente nello spaccio e le hanno denunciate.

I tre sono stati controllati mentre erano a bordo di due auto in sosta nella zona di Pastena, precisamente sul lungomare Colombo. All’esito dei controlli, C.D. di anni 41, N.S. di anni 22 e M.F. di anni 43, rispettivamente due salernitani e uno di Nocera Inferiore, con alcuni precedenti a carico, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana, pronte per la cessione, ma anche di 500 euro in contanti, tutte banconote di piccolo taglio, per un somma complessiva di circa cinquecento euro, evidente provento dell’attività di spaccio.

I tre sono stati prima accompagnati negli uffici della Questura e, dopo essere stati identificati, denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti, oltre allo stupefacente, hanno sequestrato il denaro e dei bilancini di precisione rinvenuti nell'autovettura e nell'abitazione di uno di essi. Non appena i poliziotti hanno trovato la droga, difatti, sono scattate anche le perquisizioni domiciliari per trovare ulteriori elementi di prova alla loro attività di spaccio. I tre, oltre alla denuncia, sono anche stati multati per 400 euro per la violazione delle norme di contenimento del contagio da virus covid-19.