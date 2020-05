Pusher disabile denunciato dai carabinieri a Pontecagnano. I militari hanno perquisito l’abitazione del malvivente, 47enne di Pontecagnano, ed hanno rinvenuto una ventina di grammi di hashish e venti piantine di marijuana. L’operazione antidroga è stata effettuata dai carabinieri della stazione di Pontecagnano e della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno denunciato lo spacciatore in carrozzina e hanno sequestrato gli stupefacenti. I carabinieri sabato sera all’improvviso sono giunti a casa del disabile ed hanno perquisito tutte le stanze. Poi, è spuntata l’hashish già confezionata nelle bustine di cellophane e le piantine di marijuana. La denuncia a piede libero per il disabile è scattata immediatamente ed ora gli investigatori sono a lavoro per individuare chi aiuta l’uomo a confezionare gli stupefacenti e a smerciarli. Del resto il disabile aveva già precedenti per spaccio di stupefacenti. Ultimo aggiornamento: 07:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA