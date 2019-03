Sabato 23 Marzo 2019, 06:50

Quasi cinque anni di carcere per tre dei 17 gambiani finiti nell’inchiesta della Squadra mobile sullo spaccio di droga sul lungomare di Salerno. I tre avevano tutti fatto richiesta di abbreviato. Soltanto due sono al momento in carcere. E qui resteranno su disposizione del gup Ubaldo Perrotta. Il terzo è invece ricercato: scarcerato dal Riesame, che gli aveva concesso l’obbligo di dimora a Salerno, è sparito. A lui la pena più lieve, un anno e quattro mesi di reclusione. Il giudice ha invece inflitto agli altri due un anno e otto mesi di reclusione e sconteranno la loro pena a Fuorni: uno perché detenuto per altri reati, l’altro per volere del gup in quanto, rimesso in libertà anche lui dal Riesame, aveva continuato la propria attività a Nocera nonostante l’obbligo di dimora a Castel San Giorgio e, sempre a Nocera, era finito in un altor blitz antidroga.