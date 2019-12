È stato arrestato per il possesso di 80 pallini di cocaina un 34enne di Pagani, finito al centro di un esteso controllo antidroga eseguito dai carabinieri della tenenza locale. L'uomo, senza precedenti, si trovava nella zona del cinema, più volte segnalata come luogo di riferimento dello spaccio di strada. I militari lo hanno fermato perché trovato in possesso dello stupefacente. Davanti al giudice del tribunale per il rito per direttissima, l'uomo ha scelto di essere subito giudicato. Per lui, una condanna ad 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa.



Giovedì sera, i militari avevano attivato un lavoro di perquisizioni e controlli su tutto il territorio di Pagani, concentrando il lavoro di setaccio all'interno di bar, circoli e locali pubblici per verificare il sospetto di attività illecite svolte. Il lavoro e la caccia a debellare le zone di spaccio nel comune di Pagani prosegue dopo gli ultimi due arresti eseguiti nelle strettoie di viale Trieste, con un ulteriore arresto eseguito dopo cessioni di droga e il sequestro complessivo di 47 pallini tra crack e cocaina, nascosti all'interno di un cornicione affacciato sulla strada, adoperato come punto logistico per il deposito e la cessione delle dosi. Nel mirino non ci sono solo gli spacciatori, ma anche i consumatori. Uno degli ultimi controlli portò ad un doppio arresto e al rinvenimento di altri trecento pallini di cocaina, confezionati in dosi e sistemati in un pacchetto di plastico, insieme ad una pistola con munizioni e due giubbotti antiproiettile. Materiale trovato all'interno di un garage, in viale Trieste, con le due operazioni divise tra di loro, perchè non collegate da elementi ma simbolo costante di un'attività criminale da debellare con il lavoro delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA