Venerdì 5 Aprile 2019, 18:03

I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, hanno inferto un altro colpo al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel territorio cilentano. Ieri mattina, i carabinieri di Ogliastro Cilento, hanno notificato a un ventunenne di Agropoli un’ordinanza applicativa di misura cautelare a seguito di un'indagine sull'arrestato, con servizi di osservazione e pedinamenti, supportata anche da attività tecniche avviata nel mese di marzo 2017 e che ha consentito di accertare inconfutabili elementi di colpevolezza a suo carico per il reato di spaccio e detenzione di hashish e marijuana.I militari nel corso dell’attività investigativa hanno documentato vari episodi di spaccio, recuperando numerosi dosi di stupefacenti che l’indagato aveva ceduto a giovani acquirenti del luogo i quali sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno quali assuntori.L’arrestato, dopo le operazioni di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.Continuano intanto gli accertamenti al fine di riscontare la presenza di complici e le dimensioni del fenomeno dell’attività criminosa in tutta l’area di competenza.