Venerdì 18 Maggio 2018, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 14:48

NOCERA INFERIORE - In casa aveva 102 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione, materiale per il taglio e confezionamento, insieme ad una pistola lanciarazzi detenuta illecitamente. A finire questa mattina nella morsa della polizia del commissariato di Nocera Inferiore, guidato dal vice questore Luigi Amato, G.V. , pluripregiudicato 40enne di Pagani. Le manette, con il regime degli arresti domiciliari, sono scattate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. I poliziotti hanno sequestrato anche 80 euro, ritenuto provento di spaccio e dei volantini di Forza Nuova e Lotta Studentesca, due noti movimenti politici. Il materiale, così come la droga, era custodito in casa dell'uomo, a Nocera Superiore.Domenica scorsa, invece, due giovani ragazzi di Pagani sono stati colti in flagrante mentre tentavano di cambiare due banconote da 50 euro contraffatte presso un esercizio pubblico. Il titolare, insospettito dal loro comportamento, ha segnalato la circostanza alla polizia, intervenuta rapidamente sul posto. Da una perquisizione, i due giovani avevano in casa altre banconote contraffatte, sempre da taglio 50. Entrambi sono stati denunciati alla procura per detenzione e spendita di banconote false. Lunedì scorso, invece, gli agenti hanno segnalato quale assuntore un giovane nocerino in possesso di 2 grammi di hashish. Lo stesso è stato fatto per un pregiudicato di Scafati, anche lui in possesso in casa di pochi grammi di hashish.