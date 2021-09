Spaccio di droga, il sindaco di Nocera chiede più poliziotti in strada

Primo scambio di vedute tra il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato e il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Stato, il vice questore Aniello Ingenito. «È stato – ha detto il sindaco - un incontro cordiale e proficuo. Ho rappresentato al dirigente della Polizia le criticità della città dal punto di vista dell’ordine e la sicurezza in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra l’altro il dottore Ingenito, oltre ad essere originario di Nocera Superiore, conosce bene la nostra realtà, non solo per essere stato nella Squadra Mobile di Salerno, ma anche per aver sostituito il commissario Luigi Amato in un periodo di assenza».

Il sindaco ha dato piena disponibilità del Comune, attraverso una ancor più stretta collaborazione con la Polizia municipale per attività di prevenzione e repressione. “Ho chiesto al commissario – ha sottolineato Torquato – una maggiore presenza di pattuglie in strada”. Ingenito ha riferito al sindaco che il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, è al lavoro per potenziare l’organico del commissariato di Nocera che soffre di una particolare carenza di personale.