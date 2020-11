In auto con cocaina e crack: in manette due salernitani. È accaduto intorno alle 21 di ieri sera quando i militari della compagnia dei carabinieri di Salerno, in zona lungomare Trieste, hanno notato una vettura che procedeva spericolata in direzione sud. Dopo il primo tentativo di blocco dell’auto, è nato un inseguimento che è terminato alcune centinaia di metri più avanti, in piazza della Concordia dove i militari sono riusciti ad interrompere la folle corsa dei due grazie a un’abile manovra di guida. A bordo della Peugeot 207 viaggiavano un 48enne e un 45enne salernitani, già noti alle forze dell’ordine. A seguito della perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di 3 palline di cocaina, 4 di eroina e 47 di crack, per oltre 20 grammi di sostanza stupefacente. È stata inoltre sequestrata una mazza da baseball, 390 euro in contanti ed un taccuino, rinvenuto presso l’abitazione di uno dei due, contenente indicazioni relative alle vendite e i profitti illeciti. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di oggetto atto ad offendere. Il rito direttissimo svoltosi in giornata – intanto erano stati entrambi associati ai domiciliari – ha decretato obbligo di firma per uno e domiciliari per l’altro.

Ultimo aggiornamento: 19:30

