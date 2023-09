Spaccio di stupefacenti, sequestri e denunce nel Cilento

I Carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo diretti dal Tenente Colonnello Sante Picchi durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di stupefacenti, hanno effettuato numerose ispezioni e perquisizioni.

A Pisciotta, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato e controllato due ragazzi che viaggiavano a bordo di un motociclo, trovati in possesso di 0,20 grammi di droga, del tipo cocaina, consumata per uso personale, che sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno quali assuntori di sostanze stupefacenti. Analogamente, ad Ascea , i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo hanno provveduto a segnalare al Prefetto un ragazzo che, alla guida del proprio veicolo, è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga del tipo cocaina.