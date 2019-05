Domenica 19 Maggio 2019, 06:00

La mappa dello spaccio si allarga: bloccato dalla polizia un giovane spacciatore dell’Est europeo, con addosso dosi di marijana già pronte per essere piazzate. È il secondo fermo degli agenti del commissariato nel giro di due giorni. Questa volta gli uomini, diretti dal vicequestore Acconcia sono entrati in azione a Passiano dove da tempo erano giunte segnalazioni sul pusher che riforniva gli assuntori della zona e non solo. I poliziotti si sono messi sulle sue tracce. È bastato poco per incastrarlo. Gli agenti hanno pattugliato la frazione e lo hanno beccato con addosso dosi di droga già pronte per essere piazzate. Il giovane è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti all’autorità giudiziaria. Da tempo i genitori della frazione erano allarmati per la presenza di presunti spacciatori. Solo qualche giorno fa gli agenti cavesi hanno fermato e denunciato nei pressi del cimitero un altro giovane spacciatore, 23enne incensurato cavese, con 10 grammi di marijana, già suddivisa in dosi. Con lui fu segnalato il presunto cliente, anche lui incensurato.