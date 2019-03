Venerdì 15 Marzo 2019, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato ritrovato all'alba di oggi il cadavere di un cittadino spagnolo ma residente a Montano Antilia. Si è tolto la vita dopo aver fatto perdere le proprie tracce nella serata di ieri. Lavorava presso una azienda di Vallo Scalo e in serata il proprietario ne ha denunciato la scomparsa. Immediate ricerche dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania diretti dal capitano Mennato Malgieri protrattesi incessantemente tutta la notte permettevano di rinvenire il predetto che si era tolto la vita tramite impiccagione a un albero in località conca d'oro di Casal Velino.