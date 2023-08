Lite tra padre e figlio. Spunta una pistola dalla quale parte un colpo che fortunatamente non va a segno. È accaduto ieri pomeriggio in via Tricino a Scafati. Sembra sia stato il padre ad estrarre l’arma per poi puntarla contro il figlio e fare fuoco. È quanto emergerebbe dalle prime testimonianze acquisire dai carabinieri. Intervenuti sul posto. Il colpo è andato a vuoto. Non ci sarebbero stati, quindi, feriti. Il tutto nel corso di una discussione per vecchi rancori maturati in ambito familiare. Discussione accesa, presto degenerata. Sul posto i carabinieri della tenenza di via Oberdan, che stanno cercando di capire cosa sia successo precisamente. I militari del reparto di via Oberdan sono stati allertati dai residenti della zona che hanno avvertito il rumore degli spari.

APPROFONDIMENTI Ancora fiamme tra i boschi di Amalfi. Incendio alimentato dal vento forte Truffa agli anziani, donna accusa malore. Paura per i ladri a San Pietro Incidente Amalfi, parla il marito di Adrienne: «L'Italia indaghi, vogliamo giustizia»

Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati in via Tricino, padre e figlio si erano già allontanati, forse perché consapevoli che avrebbero dovuto giustificare alle forze dell’ordine quanto era accaduto. Ci sono indagini in corso per ricostruire i fatti. Gli investigatori hanno, per il momento, sentito diverse persone, acquisendo le testimonianze soprattutto dei vicini di casa, che avevano fatto scattare l’allarme. Intanto si sta cercando di rintracciare padre e figlio che dovranno spiegare la loro versione dei fatti. Secondo quanto si è appreso sul posto, non era la prima volta che i due discutevano in modo così acceso.