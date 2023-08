Scafati, spara al figlio e si costituisce in serata ai carabinieri: 71enne ai domiciliari

Si è costituito spontanamente, alla stazione dei carabinieri di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, il 71enne di Scafati che ha sparato al 44enne figlio a seguito di una discussione per futili motivi. Quel giorno, l'uomo aveva esploso diversi colpi di pistola e poi si era allontanato. La Procura di Nocera Inferiore gli ha applicato gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida, dopo gli elementi raccolti da un'indagine condotta dai carabinieri di Scafati e Nocera Inferiore. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: bisognerà capire, ad esempio, se l'uomo voleva solo intimidire il figlio oppure colpirlo volontariamente.

L'ipotesi di reato è quella di tentato omicidio.

L'episodio si era verificato sabato scorso, alle 17, quando il figlio dell'indagato era entrato nel terreno di via Nappi. A quel punto sarebbe stato visto dal genitore mentre raccoglieva delle melanzane. Da qui la lite e poi gli spari. Il figlio non era stato raggiunto da alcun proiettile. I carabinieri stanno ricostruendo i rapporti tra l'uomo e il 44enne, verificando se vi siano stati precedenti in passato. Dinanzi al giudice il 71enne, durante la convalida, potrà fornire i chiarimenti su quanto accaduto, rispetto alle accuse che gli vengono mosse.