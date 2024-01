Cava de' Tirreni: sparano fucilate in aria per mettere i ladri in fuga, colpo fallito

Colpi di fucile in aria per intimidire i ladri e scoraggiarli dall'introdursi in casa per rubare. Succede anche questo a Cava de' Tirreni e non è la prima volta, vista l'emergenza furti che dura oramai da mesi nella città metelliana. Nella zona della Badia, infatti, una banda di ladri avrebbe tentato di entrare in casa di un imprenditore. I proprietari, svegliati nel cuore della notte, avrebbero esploso dei colpi di fucile in aria, mettendo in fuga i malviventi. I banditi erano stati avvistati dalla finestra. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.

Tuttavia, sono state fatte segnalazioni su presenze sospette in più frazioni, che il più delle volte risultano difficili da raggiungere per le forze dell'ordine.

C'è ad esempio chi tenta la truffa con la consegna di merce o indumenti, solo per entrare in casa di qualche cittadino. Poi c'è chi riesce a fuggire, come due ladri che - una volta scoperti dai proprietari - nella zona Annunziata, si sono lanciati nel vuoto dopo essersi arrampicati su di un balcone. Da mesi residenti e cittadini hanno chiesto al Comune un piano di sicurezza efficace e di prevenzione, al fine di arrestare una volta per tutte il problema dei furti nella città di Cava de' Tirreni.