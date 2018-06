Venerdì 1 Giugno 2018, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In due a bordo di uno scooter hanno esploso alcuni colpi di pistola contro un uomo senza però riuscire a colpirlo. L'agguato è avvenuto stamattina, intorno alle 11.30, in piazza San Pietro di Scafati, in provincia di Salerno. Nessuno è rimasto ferito e sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.