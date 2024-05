Era stato denunciato a piede libero perché il passeggero che portava sullo scooter sparò e ferì un minorenne e lui fu accusato in concorso in tentato omicidio. «Sin dall’immediatezza dei fatti - scrive il procuratore dei Minori Patrizia Imperato nella richiesta di archiviazione - la stessa parte offesa ha descritto una dinamica dei fatti che vedeva, a fronte dell’aggressività del passeggero del motorino un atteggiamento totalmente neutro del conducente. Anzi emergenza che quest’ultimo aveva cercato di dissuadere l’amico dal suo atteggiamento provocatorio dicendo di “lasciar stare” anche quando questi, precedentemente alla sparatoria, aveva preso a schiaffi il fratello della vittima colpevole solo di aver reagito perché colpito dalla ruota del motorino». Il gip del tribunale dei Minori ha accolto la richiesta della procura e ha archiviato l’accusa di concorso in tentato omicidio a carico di U.C. difeso dall’avvocato Ivan Nigro, e diventato maggiorenne dopo i fatti, ovvero solo a gennaio scorso. Le violenze contestate, invece, avvennero a fine agosto scorso in via canali, nel cuore del centro storico di Salerno. Erano l’1.30 di notte quando l’allora diciannovenne Edoardo Plaitano, impugnando una pistola illegale, ferì all’emotorace sinistra un diciassettenne, rampollo di una nota famiglia criminale, a seguito di un alterco.

Plaitano, la cui posizione resta ancora all’esame dei giudici del tribunale ordinario, era in sella allo scooter guidato appunto ma U.C., all’epoca diciassettenne. Il ragazzo, per farsi largo tra gruppi di giovani che erano a piedi in quella zona, ha iniziato a suonare insistentemente e, nell’attraversare la strada avrebbe preso con la ruota dello scooter i piedi di alcuni dei ragazzi appiedati: uno era il fratello del 17enne in seguito ferito dallo sparo: C.V..

A quel punto iniziarono a volare parole grosse ed anche offensive, arrivando anche alle minacce sia dall’una che dall’altra parte. Fino al ferimento di un diciassettenne.

LA PROCURA

Nella richiesta di archiviazione, poi accolta, la procura ricostruisce anche la dinamica dei fatti. Dopo le parole grosse, uno dei due fratelli, quello preso con la ruota del motorino, sarebbe stato schiaffeggiato dal Plaitano aseguito di una accesa discussione. È stato allora che la vittima è intervenuta. Plaitano si allontanò in un primo momento a piedi cacciando dalla tasca la pistola mentre gli altri due minorenni sono rimasti fermi in strada. È stato allora che Plaitano avrebbe sparato. «A fronte di queste dichiarazioni chiare, univoche e concordanti - scrive la Imperato nella sua richiesta - non venivano reperiti altri indizi che consentissero di imputato a U.C. alcuna responsabilità in merito ai fatti delittuosi. Non si può tanto meno affermare che il minore fosse consapevole del fatto che Plaitano era in possesso di un’arma e quindi non può essere attribuito allo stesso il reato di tentativo di omicidio».

LA CONFESSIONE

Plaitano, invece, nell’immediatezza dei fatti, all’interrogatorio di garanzia, ha ammesso di aver sparato un colpo ma aveva anche riferito di essersi spaventato perché inseguito da un gruppo di ragazzi. Ora al tribunale ordinario spetta valutare la sua posizione. Deve ancora spiegare dove si sia procurato l’arma e perchè camminava con una pistola in tasca.