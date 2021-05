Sparatoria davanti la scuola Truffatori scappano ma perdono il denaro: 4mila euro

Hanno fatto fuoco contro i carabinieri per svincolarsi dalla loro morsa, sparando in aria alcuni colpi per creare il panico e distrarre i carabinieri che erano al loro inseguimento e sicuri che i militari non avrebbero mai fatto fuoco davanti ad una scuola, in orario di uscita dei bambini. Hanno però sottovalutato la prontezza degli uomini in divisa i quali, appena l’auto non si è fermata all’alt hanno lanciato l’allarme e messo in sicurezza i piccoli e i loro genitori. Per fortuna. Così, dopo l’ennesimo colpo esploso dal malvivente, un carabiniere non ha avuto altra alternativa che rispondere esplodendo tre colpi altezza pneumatici verso la ruota destra della C3 che a tutto gas cercava (per poi ottenere) la fuga.

È accaduto tutto intorno alle 13 di ieri in piazzale Serino Ovidio e dintorni, a Torrione. La scuola in questione è l’istituto primario Carlo Alberto Alemagna. Sono stati attimi terribili, di paura e caos ma, fortunatamente, senza alcuna conseguenza sulla sicurezza dei cittadini e, soprattutto, dei bambini. Ora i due, malviventi sono scappati. Uno a piedi, l’altro in auto. Quello a piedi, nella corsa, ha perso dalle tasche diverse banconote: quattromila quelle recuperate dai militari dell’Arma. Soldi frutto, secondo i primi rilievi investigativi, di una possibile truffa dal momento che non sono state registrate segnalazioni di rapine durante la mattinata.

LA DINAMICA

I due balordi, con molta probabilità, conoscevano i percorsi e sapevano gli orari di uscita degli alunni della scuola Alemagna. Così hanno agito per far coincidere tutto e per evitare di essere fermati dalle forze dell’ordine davanti ad un istituto primario. Ma hanno sottovalutato l’occhio critico dei carabinieri che, ieri alle 13, erano in servizio di pattugliamento a Torrione. Così, quando uno dei militari ha intimato l’alt è accaduto l’impensabile: uno dei due uomini a bordo è uscito dall’abitacolo e ha iniziato la sua fuga a piedi mentre l’altro ha proseguito a bordo della Citroen esplodendo alcuni colpi in aria. Quella C3 che si aggirava per il quartiere aveva insospettito i militari della compagnia Salerno (agli ordini del maggiore Adriano Castellari e del capitano Andrea Semboloni) che gli hanno intimato l’alt. L’avevano vista girare per un po’ di tempo nel quartiere, e nessuno dei due volti degli uomini che erano a bordo erano conosciuti. Dinanzi alla paletta dei carabinieri, il conducente ha rallentato per consentire al secondo uomo di scendere. Pensavano forse di creare problemi agli inseguimenti ma non sapevano che la centrale operativa del comando provinciale era già stata allertata. In una manciata di secondi la zona è stata presidiata e i bambini all’uscita di scuola sono stati fatti rientrare all’interno dell’istituto assieme ai loro genitori. L’inseguimento è proseguito per due diverse direzioni: a piedi e in auto. L’uomo a piedi è riuscito a far perdere le proprie tracce ma, nella fuga, ha perso dalle tasche i soldi; in auto, attraverso un rocambolesco inseguimento per le strade del quartiere fino a quando il conducente non è riuscito anche lui a far perdere le tracce.