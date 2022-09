Terrore a Eboli. Un uomo è stato colpito da un colpo di pistola mentre era per strada in via Nobile.

L'uomo è stato colpito ad una gamba ed è stato condotto in ospedale.

Sull'episodio indagano i carabinieri giunti in via Nobile con tre pattuglie. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.