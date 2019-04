Sabato 6 Aprile 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 07:08

Ci sarebbe un ferito per la sparatoria dell’altro giorno a Mercatello. Il giallo si infittisce. Fatto è che ieri mattina gli agenti della Squadra mobile hanno accompagnato un uomo, originario di Giffoni Valle Piana, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per una ferita d’arma da fuoco. Nulla di grave, secondo i sanitari che lo avrebbero preso in cura ma a tutti è sembrato alquanto strano tutto quanto accaduto. Insomma, le indagini sarebbero andate oltre e sarebbero anche stati individuati alcuni dei protagonisti della vicenda. Ma il condizionale è d’obbligo. Almeno fino a quanto il bandolo della matassa non sarà completamente sciolto e non verranno attribuiti ruoli e responsabilità a tutti i protagonisti della vicenda.