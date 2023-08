Si stringe il cerchio intorno ai presunti responsabili della sparatoria in via Canali che ha portato al ferimento del 17enne R.V.: è al vaglio, da parte degli agenti della Squadra Mobile di Salerno, la posizione di alcuni soggetti identificati probabilmente dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non è escluso che anche la giovane vittima abbia potuto fornire qualche elemento utile alle indagini che proseguono nel più stretto riserbo. Una serie di ipotesi che potrebbero trovare riscontro positivo nei prossimi giorni.

Le indagini, coordinate dalla locale procura della Repubblica e affidate ai poliziotti della Mobile agli ordini del vicequestore Di Palma, sono iniziate nell'immediatezza dei fatti e non hanno tralasciato alcuna ipotesi: dall'alterco scaturito per un commento inopportuno o un'occhiata di troppo nei confronti di una ragazza o di un conoscente a fatti più gravi, come ad esempio scaramucce legate allo spaccio al minuto di piccole quantità di droga. Attività molto fiorente nella zona del centro storico in quanto molto frequentata, specialmente nei fine settimana, da tantissimi ragazzi. Sin da subito è apparso chiaro agli investigatori che tra la vittima e gli aggressori c'era stato un violento litigio, ma c'era da chiarire il motivo.

Ufficialmente non è ancora chiaro separticolare, questo, che cambierebbe di molto la prospettiva sulle motivazioni dell'agguato che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. Il proiettile, esploso nei confronti del minore e che ha colpito l'emitorace destro della vittima, è entrato ed è uscito non danneggiando organi vitali tanto che la vittima si è recato con mezzi propri al pronto soccorsorimanendo in osservazione medica ma non correndo alcun pericolo di vita. Intanto le indagini degli inquirenti prendevano corpo partendo dalla ricostruzione che l'agguato era stato commesso da due persone che erano a bordo di uno scooter che, dopo aver sparato, erano fuggite facendo perdere momentaneamente le tracce. I poliziotti, oltre a perlustrare la zona, avranno anche visionato centinaia di frame per carpire particolari utili al prosieguo delle indagini finalizzate all'identificazione dei responsabili; sentito testimoni, controllato alibi e tutta una serie di personaggi noti agli uffici dei tutori dell'ordine pubblico.Al vaglio degli inquirenti e degli investigatori anche le parentele del 17enne: nonno e padre, infatti, sono soggetti ben noti alle forze dell'ordine per una serie di reati che li ha visti protagonisti tanto da essere finiti anche sotto processo. Lo stesso 17enne, anche se incensurato, è noto per scaramucce di strada e piccole risse: episodi che fanno comprendere come il ragazzo, nonostante la giovane età, pretende di essere «rispettato», utilizzando anche maniere forti e metodi poco ortodossi. E c'è da chiedersprendendo in mano il malaffare pensando anche di ampliarne le sfere di influenza. Insomma una serie di ipotesi che potrebbero avere risposte una volta chiarita tutta la vicenda e compreso sia la genesi sia le ragioni dell'agguato che, avvenuto nella notte tra sabato e domenica (dopo la mezzanotte) quando il centro storico di Salerno è meta di tantissimi giovani provenienti da altre zone della città ma anche da fuori, ha destato molta preoccupazione proprio per le ben più gravi conseguenze che avrebbe potuto provocare rispetto a quanto accaduto.