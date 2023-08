Il clacson di un motorino, suonato in modo insistente, è stato il motivo del violento alterco che ha provocato il ferimento a colpi di pistola del 17enne R.V., nella notte tra sabato e domenica (era l'1,30) in via Canali nel centro storico di Salerno. A sparare è stato il 19enne Edoardo Plaitano finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio: era in permesso premio dalla comunità dove era rinchiuso in quanto due anni fa (quando ancora era minorenne) fu tra i protagonisti di una maxirissa tra il lungomare e via Roma. Ritornando ai fatti di domenica notte, Plaitano era a bordo di un motorino guidato da un amico minorenne (che, difeso dall'avvocato Ivan Nigro, è stato denunciato in concorso a piede libero) e percorrendo via Canali strombazzavano per farsi largo tra gruppi di giovani che erano a piedi.

Dalla ricostruzione, effettuata nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno (agli ordini del vicequestore Di Palma) che hanno poi proceduto lunedì notte al fermo di indiziato di delitto del 19enne (passato al vaglio dei gip Romaniello che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere come richiesto dal pm Di Vico), il motorino avrebbe urtato alcuni dei ragazzi appiedati tra cui un familiare del 17enne ferito: sono iniziate a volare parole grosse ed anche offensive del tipo «ma che fai, si proprio nu scemo, che ti suoni» o la solita frase «tu nun sai chi so io» e Plaitano (difeso dall'avvocato Pierluigi Spadafora) è sceso dal mezzo ed ha estratto la pistola con cui ha colpito R.V. che più degli altri si sarebbe rivolto con tracotanza al 19enne. E quest'ultimo non ha minimamente pensato alle conseguenze del gesto avendo sparato all'altezza del torace: la vittima, infatti, è stata colpita all'emitorace destro ma il proiettile, fortunatamente, è entrato ed uscito senza danneggiare organi vitali tanto che il 17enne si è recato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona con mezzi propri dove è ancora ricoverato in osservazione per la ferita riportata (la prognosi non è stata ancora sciolta, ma le sue condizioni sono stabili non avendo mai corso pericolo di vita).

Nel frattempo Plaitano si è allontanato dalla zona, presumibilmente a bordo del motorino guidato dal minorenne, per disfarsi della pistola che non è stata trovata né, tantomeno, si è compreso dove e da chi Plaitano si sia procurato l'arma detenuta illegalmente. Le indagini della Mobile e della Procura comunque continuano per capire se tra chi ha sparato e la vittima c'erano rapporti pregressi o se precedentemente avessero litigato.

La ricostruzione sul futile motivo che ha portato al ferimento del 17enne (nonostante la giovane età, a suo carico c'è già qualche Daspo urbano per scaramucce di strada e piccole risse) è venuta subito fuori e nell'immediatezza del fatto grazie anche alle testimonianze delle persone presenti, ma ora il lavoro investigativo procede discoverando anche altri eventuali scenari. Sono in corso, quindi, ulteriori approfondimenti per chiarire il contesto in cui si sono verificati i fatti e la posizione di altri soggetti, anche minorenni come, ad esempio, la posizione del conducente del motorino - attualmente denunciato a piede libero - in quanto non c'è alcuna evidenza che sapesse dell'arma in possesso di Plaitano e, quindi, delle intenzioni dello stesso. Per quanto riguarda il contesto in cui sono maturati i fatti, si sta vagliando se ci siano stati eventuali incontri pregressi che, probabilmente, avevano già creato dell'acredine tra Plaitano e il rampollo della nota famiglia criminale salernitana per ragioni più serie rispetto all'alterco avvenuto domenica notte per un futile motivo di viabilità e di una frase minacciosa pronunciata nei confronti di un familiare della vittima della sparatoria.