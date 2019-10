È stato arrestato l'uomo che ha sparato al pronto soccorso di Cava dè Tirreni. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, nel corso della notte, hanno tratto resto in flagranza di reato L. A., ritenuto responsabile di porto abusivo di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate, nonché denunciato S.P. per lesioni personali aggravate in danno dell'arrestato. Indagini ancora in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Martedì 22 Ottobre 2019, 10:22

