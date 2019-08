Giovedì 1 Agosto 2019, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 07:00

Spari contro l’auto sulla quale viaggiava la famiglia Siniscalchi, è giallo. Dopo la denuncia fatta ai carabinieri dal padre di Eugenio, Gaetano Siniscalchi, che assieme alla moglie e alla compagna del killer di Santa Margherita stava andando dal proprio legale per discutere della posizione del figlio, su quanto accaduto martedì pomeriggio a Fratte indagano ora gli uomini della Squadra mobile (agli ordini dei vicequestori Marcello Castello ed Ennio Ingenito) che hanno svolto le indagini sull’omicidio di Ciro D’Onofrio. Per tutta la serata di martedì i poliziotti della sezione Criminalità organizzata hanno eseguito controlli, fatto stube e perquisizioni domiciliari a casa dei parenti della vittima. Ma non solo. Gli uomini della Scientifica hanno anche esaminato l’auto a bordo della quale viaggiavano i Siniscalchi e sulla portiera del conducente non hanno trovato segni di colpi sparati. È stata più volte ripercorsa dagli investigatori la strada dove i parenti del presunto killer hanno detto di essere stati vittima dell’agguato e non sono stati ritrovati elementi che possano tornare utili. Anche il racconto delle vittime, secondo gli investigatori, sarebbe alquanto contraddittorio in alcune parti. Ma le indagini proseguono per chiarire bene tutti i termini della vicenda.