Spari contro lo sportello d’ingresso dell’ufficio della Gori, a via Napoli a Nocera Inferiore. Quattro i proiettili andati a segno. Non viene esclusa alcuna pista. Sono questi i contorni di un lavoro investigativo che stanno conducendo i carabinieri del gruppo territoriale, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi, per quanto accaduto nella sera o notte inoltrata di lunedì. Una o più persone avrebbe esploso almeno quattro colpi d’arma da fuoco contro i due ingressi dello sportello Gori. La scoperta è stata fatta ieri mattina dai dipendenti, poco prima di fare il loro ingresso e cominciare il lavoro. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso, come quello sui bossoli trovati per terra. Si tratterebbe di proiettili calibro 9. Due di questi hanno danneggiato un vetro e una parte in alluminio interna. I rilievi tecnico-scientifici sono proseguiti per tutta la mattinata, poi è toccato al nucleo operativo ascoltare i dipendenti che lavorano allo sportello, per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

La Gori, lo ricordiamo, gestisce il servizio idrico nell’Agro nocerino sarnese e nel vesuviano. Lo sportello era stato inaugurato nel mese di settembre del 2015, ed è aperto a giorni alterni della settimana, sia di mattina che di pomeriggio, dove viene fornita assistenza ai cittadini e alle loro esigenze. Dopo aver ascoltato il personale, i carabinieri hanno provveduto a ricercare, ai fini dell’acquisizione, immagini provenienti dai circuiti di videosorveglianza, che possano fornire elementi utili all’identificazione dell’autore o degli autori degli spari. Nulla viene escluso, astrattamente neanche il gesto che riconduca ad una bravata, ma gli inquirenti sono orientati ad un episodio di natura intimidatoria, dunque di alta valenza criminale.

