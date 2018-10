Martedì 9 Ottobre 2018, 13:15

SARNO - Colpi di arma da fuoco esplosi contro una paninoteca a Sarno, indagano i carabinieri. Sono stati sequestrati i bossoli dei proiettili rinvenuti sul posto, in via Prolungamento Matteotti. Le indagini sono a tutto campo, già ascoltato anche il titolare dell'attività, incensurato, che non è riuscito a fornire elementi utili, sottolineando di non essere mai stato al centro di alcun tipo di minaccia o estorsione.Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, ad essere destati dai colpi di una calibro 9 sono stati i residenti della zona che hanno subito chiamato sul posto le forze dell'ordine.Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per riuscire a risalire a fotogrammi utili alle indagini dei militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore.