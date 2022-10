Spara contro presunti ladri a Sala Consilina: denunciato

Ha sentito delle persone nei pressi della propria abitazione e ipotizzando fossero dei ladri ha chiamato i carabinieri ed esploso un colpo di arma da fuoco, regolarmente denunciata, per spaventare i malviventi. Le persone, ignote, sono fuggite vie, i militari dell'Arma una volta sul posto hanno però dovuto denunciare l'uomo per spari in luogo pubbico. Il tutto è accaduto a Sala Consilina al centro di numerosi furti negli ultimi giorni. L'uomo che ha sparato, difeso dall'avvocato Massimo Puglia, è stato portato in caserma e denunciato a piede libero.

Altro furto nella notte sempre a Sala Consilina con i ladri però che sono stati braccati dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini e la refurtiva è stata recuperata. Non solo, alcuni malviventi sono stati intercettati dai militari dell'Arma alla stazione di servizio di Sala Consilina lungo la A2 dove erano in transito con un mezzo rubato a Caselle in Pittari ma i ladri sono fuggiti a piedi tra le campagne buie di Sala Consilina e poi, forse, hanno rubato un'auto per proseguire la fuga.