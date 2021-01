PAGANI. Botti e petardi per festeggiare il nuovo anno, ma a Pagani, nell'Agro nocerino sarnese, evidentemente si è esagerato. Questo almeno, quanto segnalato da una cittadina, residente in via Romana, che ha raccontato di aver trovato tre fori di proiettile su di una felpa che era stata messa ad asciugare all'esterno, sul balcone di casa. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, quando la proprietaria dell'abitazione era uscita per ritirare il bucato. Ha invece trovato il segno di tre fori su di una delle felpe distese ad asciugare. Oltre ad una crepa nel muro ed un residuo di proiettile per terra. Nessuno dei proprietari di casa era all'esterno dell'abitazione, quando sarebbero stati esplosi quei colpi. I segni dei fori di proiettile rinvenuti sono stati collegati ai festeggiamenti per il nuovo anno. Non è infatti la prima volta che a Pagani, nel corso della notte di San Silvestro, qualcuno festeggia sparando colpi di arma da fuoco. Nel 2011, ad esempio, furono esplosi 30 proiettili sulla facciata principale del cimitero comunale. Per salutare il nuovo anno, infatti, ignoti utilizzarono pistole calibro 7,65 e 9,21, danneggiando anche la maiolica raffigurante la morte di Cristo. Riguardo l'episodio di qualche giorno fa, invece, la donna, nel rivolgersi ad un'emittente locale, ha spiegato di aver voluto rendere nota la circostanza, per chiedere che vi sia responsabilità nei comportamenti. Sul fatto indagano ora le forze dell'ordine.

