Domenica 30 Giugno 2019, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 07:38

PAGANI - Avrebbero tentato di uccidere un pregiudicato sparandogli contro quatto colpi di pistola, ad altezza uomo. In due sono finiti in manette, arrestati dai carabinieri della tenenza di via De Gasperi. V. e F. N., 35 e 40 anni, fratelli, incensurati, volevano dare una lezione alla vittima, A.M., 25 anni, pregiudicato con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, che aveva osato «affrontarli» durante una discussione nata per futili motivi. Tutto sarebbe accaduto giovedì notte, poco dopo l’una, in via Torre. I due fratelli, che sarebbero figli di un soggetto ritenuto vicino ad ambienti criminali della zona, hanno incontrato il pregiudicato e avrebbero iniziato a discutere per una vecchia questione non chiarita. Sembra fossero entrambi ubriachi.La conversazione avrebbe assunto presto toni accesi, non si sa per quale motivo. Sono volate parole grosse. I tre sarebbero arrivati anche alle mani. La situazione non è degenerata ulteriormente solo perchè i due incensurati si sono allontanati, avvisando però il 25enne che la questione non sarebbe finita lì. Infatti i due fratelli sono ritornati a casa solo per prendere una pistola e ritornare in via Torre. Il pregiudicato era ancora lì quando V. e F. N. si sono ripresentati armati. Nessuna parola ulteriore, ma il 25enne ha capito subito che quei soggetti non avevano buone intenzioni. Uno dei due ha impugnato l’arma, una pistola di piccolo calibro, l’ha puntato contro il pregiudicato e ha fatto fuoco. Non una, ma ben quattro volte. Solo per una circostanza fortuita la vittima è riuscita a schivare i colpi, scappando via prima che i due ci riprovassero.