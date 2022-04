Sparisce nel nulla un anziano ospite della casa di riposo di Ricigliano

Si è allontanato oggi, verso mezzogiorno, un anziano ospite della casa di riposo di Ricigliano. Tutti lo chiamano affettuosamente zio Donato. Si immaginava potesse essere semplicemente uscito per prendere una boccata d'aria, come altre volte aveva fatto, invece stavolta non ha fatto ritorno.

È così scattato l'allarme, con gli operatori che, preoccupati nel non vederlo, hanno iniziato a cercarlo ovunque intorno alla casa, avvertendo poi le forze dell'ordine per chiedere aiuto nella ricerca. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco e un elicottero ha perlustrato l'area per provare ad identificare l'anziano dall'alto. Nulla da fare, decine di persone hanno cercato senza sosta fino a sera inoltrata. Le ricerche riprenderanno domattina.

Zio Donato è originario della Basilicata e ha una leggera demenza, questo potrebbe averlo disorientato. Grande apprensione a Ricigliano per quanto accaduto, con la speranza di ritrovarlo sano e salvo