Dal Comune rassicurano, «tutti gli eventi già autorizzati e in programma al teatro Diana e al Pala Coscioni tra giugno e agosto, si terranno regolarmente ma bisognerà prendere precauzioni per garantire la sicurezza». Ma tra le diverse scuole di danza, recitazione, musica e discipline sportive di Nocera Inferiore la preoccupazione è forte. A rischio ci sono gli innumerevoli saggi di fine anno che caratterizzano il calendario delle attività delle scuole private. Ma i timori serpeggiano anche tra gli istituti comprensivi che spesso organizzano eventi di fine anno per mostrare ai genitori le competenze acquisite dagli alunni nelle materie artistiche.

Tutto nasce dalla decisione della dirigente comunale del settore socio formativo, Nicla Iacovino, che ha recepito l’indirizzo politico amministrativo del sindaco Paolo De Maio. Il provvedimento mette paletti al regolamento dei due maggiori spazi pubblici al chiuso utilizzati anche per questo tipo di eventi nel periodo estivo. La settimana scorsa, durante l’esibizione del coro di una scuola comunale, alcuni bambini che erano in scena, probabilmente per il caldo, hanno accusato mancamenti. Nulla di grave, per fortuna, ma è bastato questo per far scattare il campanello di allarme. Il giorno successivo il sindaco è intervenuto con la dirigente per individuare possibili provvedimenti di salvaguardia dei cittadini anche in virtù di episodi simili che si sono verificati lo scorso anno. Tra l’altro il Pala Coscioni è privo dell’impianto di condizionamento dell’aria. Qui, durante i prossimi eventi, gli organizzatori dovranno assicurare anche la presenza di un’ambulanza. Al Diana preoccupa l’eccessivo numero di persone sul palco.

«Bisogna salvaguardare l’incolumità di tutti, soprattutto dei bambini, degli anziani e delle persone fragili - spiega De Maio - non vogliamo incidere negativamente sulle attività di associazioni o scuole, per questo abbiamo pensato a contingentare il numero di presenze in questi spazi. Quello che chiediamo è di tener conto delle esigenze dei presenti, soprattutto le persone fragili, a queste iniziative. Così, come sarebbe opportuno organizzare gli spettacoli estivi all’aperto». Le rassicurazioni del sindaco hanno riportato un pizzico di serenità che, però, non concilia con le esigenze di alcune associazioni che vantano numerosi allievi.

È il caso di una scuola di danza che ha organizzato al teatro Diana tre serate per poter soddisfare le richieste di assistere agli spettacoli. Ora bisognerà rivedere parte dell’organizzazione e, magari, chiedere a genitori, nonni e zii di fare un piccolo sacrificio e accordarsi su chi dovrà applaudire gli artisti in erba.