Spazzini acrobati nel Cilento per il Climb&Clean

Lo scorso weekend è tornata l’iniziativa Climb&Clean, ideata dalle menti di Matteo Della Bordella e Massimo Faletti. Anche il Comune di Trentinara, nel Cilento, è stato protagonista. Volontari sono entrati in azione per ripulire alcune aree del territorio dai rifiuti e in particolare le falesie del paese.

I rocciatori hanno raggiunto anche gli angoli pià impervi del territorio, dando vita a delle operazioni di bonifica dai caratteri spettacolari.

«Nulla è impossibile basta volerlo, anche ripulire luoghi che sembrano irraggiungibili; e se è possibile ridare dignità alla natura arrampicandosi è ancora più semplice non inquinare: questo è Climb & Clean. Desidero ringraziare il consigliere Angelo Riello e i tanti volontari che hanno partecipato all’iniziativa che è di esempio per tutti noi e per le nuove generazioni», il commento del sindaco Rosario Carione.