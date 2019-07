Mercoledì 17 Luglio 2019, 06:30

Cinque dipendenti di Alba, la società municipalizzata che si occupa della raccolta rifiuti, rischiano di essere denunciati e segnalati alla Procura della Repubblica di Salerno dai carabinieri. Le indagini dei militari diretti dal maggiore Sisto, sono in corso ma gli investigatori hanno individuato cinque dipendenti della municipalizzata che, nei giorni scorsi, soprattutto nel periodo di agitazione dei lavoratori di Alba, gironzolavano evitando di raccogliere i rifiuti e consumando carburante. Ora i cinque lavoratori rischiano la denuncia e i responsabili di Alba, quando le indagini saranno chiuse, potrebbero adottare provvedimenti disciplinare nei confronti dei dipendenti infedeli, fino al licenziamento.Sono scattate dopo che alla caserma di Battipaglia sono giunti alcuni esposti di cittadini residente in diverse zone, che hanno denunciato la mancata e sistematica raccolta dei rifiuti rimasti per strada. Gli investigatori non hanno temporeggiato ed hanno avviato subito le indagini anche con la collaborazione dei dirigenti di Alba. Sono stati controllati i veicoli della municipalizzata che sono dotati di gps grazie al quale i carabinieri sono riusciti ad individuare i mezzi che hanno percorso a zonzo la città e i dipendenti che non hanno raccolto i rifiuti. I primi riscontri ci sono stati subito, dopo qualche giorno dall’avvio delle indagini, ancora in corso. Gli esposti giunti ai carabinieri erano molto dettagliati ed è stata descritta con precisione la zona dove non è stata raccolta l’immondizia mentre in altri rioni, quasi contemporaneamente erano già stati rimossi i rifiuti.