Rapinava studenti sui treni, 28enne a processo

PAGANI. Finisce a giudizio dopo cinque anni dai fatti un ragazzo di 28 anni, accusato di aver minacciato e rapinato uno studente di Pagani, mentre si trovavano entrambi a bordo di un treno. Era il 25 maggio 2016, con i fatti registrati su di un convoglio diretto a Salerno. Il procedimento penale era partito dalla denuncia della vittima, recatasi a riferire quanto accaduto alla stazione dei carabinieri. L'imputato è un volto noto alle forze dell’ordine: in passato fu coinvolto in una vicenda di episodi similari, per delle rapine in treno eseguite contro gli studenti, nell’operazione che richiamava i tatuaggi portati dai responsabili. L’attività investigativa venne svolta dalla squadra Investigativa della Polfer partenopea a seguito di numerose segnalazioni di episodi predatori avvenuti a bordo dei convogli ferroviari della zona. Nel corso dell’estate 2014 avvennero delle scorribande, con sequenze di rapine perpetrate sul treno a danno, prevalentemente, di giovani studenti. L’attenzione dei poliziotti si concentrò allora su tre episodi verificatisi sui vagoni metropolitani della tratta Campi Flegrei-Caserta che avevano suscitato allarme tra i pendolari, con rapine a mano armata consumate da tre giovani di cui uno veniva indicato armato di coltello a scatto. La segnalazione riferiva che il gruppetto scendeva alla stazione di Acerra dopo i colpi, facendo perdere le proprie tracce: decisivi furono i tratti somatici e i particolari fisici degli autori, allora individuati in alcuni tatuaggi ben visibili. In questo caso G.P. , affronterà il processo per un episodio individuato nel territorio di Pagani, ricostruito nei dettagli dopo l’azione di minaccia per ottenere un telefono cellulare. L’azione andò a buon fine, con la vittima intimorita al punto di consegnare il suo apparecchio per evitare guai, con la fuga successiva del responsabile. Il dibattimento a suo carico, in accoglimento della richiesta della Procura di Nocera, è stato fissato in prima udienza davanti ai giudici del secondo collegio del Tribunale di Nocera Inferiore per il prossimo 23 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA