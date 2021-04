Spedizione punitiva per una ragazza contesa rissa tra venti giovanissimi

Paolo Panaro

Due gruppi di ragazzi minorenni si sono picchiati in pieno centro, in via Italia, nel pomeriggio di martedì scorso. Una ragazza contesa il motivo che ha scatenato l’ira di venti minorenni che si sono colpiti con pugni e calci. I due gruppi rivali, parte dei ragazzi sono giunti da Campagna, hanno continuato a darsele di santa ragione anche alla stazione ferroviaria dove, per riportare la calma, è intervenuta la Polfer. Un ragazzo ha riportato ferite più gravi mentre gli altri se la sono cavata con escoriazioni e contusioni. La lite è divampata nei pressi del Municipio dove si sono affrontati i minorenni e alla rissa hanno preso parte anche alcune ragazze. Poi, il gruppo di Campagna per trovare rifugio ha raggiunto la stazione ferroviaria, dove sono giunti altri giovani a dare manforte ai battipagliesi. Sull’episodio indagano gli agenti della Polfer di Battipaglia, coordinati da Olimpia Abbate, dirigente del compartimento Polizia ferroviaria della Campania. Gli investigatori hanno acquisito i filmati dal sistema di videosorveglianza della stazione, per identificare i protagonisti della rissa e ricostruire con esattezza l’episodio. Alcuni ragazzi, soprattutto quelli provenienti da Campagna, sono stati identificati dai poliziotti. Purtroppo, non è la prima volta che a Battipaglia si verificano risse tra gruppi di giovani. Nei mesi scorsi, proprio in via Italia dove si sono picchiati i due gruppi rivali l’altro pomeriggio, per una ragazza contesa si sono affrontati, addirittura utilizzando le spranghe, altri giovanotti e la polizia, dopo aver acquisito i video in cui erano immortalati i balordi, riuscì ad identificarli.

I cittadini, soprattutto quelli che vivono in centro, hanno chiesto maggiore presenza delle forze dell’ordine per evitare le risse che avvengono soprattutto di sera e di notte. Polizia e carabinieri da tempo hanno intensificato i controlli per prevenire ogni tipo di reato.