Sabato 6 Gennaio 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scafati. Spente le luminarie natalizie nella frazione San Pietro. La decisione è stata presa in attesa che terminino le verifiche dei vigili urbani effettuate nella serata di giovedì e proseguite nella mattinata di venerdì. Al vaglio dei caschi bianchi guidati dal comandante Giovanni Forgione, c’è la posizione del neo parroco, don Sarat (Giovanni) Kumar Kommu. Il sospetto avanzato è furto di energia elettrica. Giunto nel mese di settembre in sostituzione di don Salvatore Bianco, che per ventidue anni ha retto la parrocchia della frazione, il giovane parroco è stato anche ascoltato presso il comando della polizia municipale. Ai suoi più stretti collaboratori ha confermato di aver agito secondo le norme.A portare i vigili nella frazione di San Pietro un esposto anonimo arrivato nei giorni scorsi sul tavolo della commissione straordinaria guidata dal prefetto Gerardina Basilicata. I controlli mirano a verificare se le luminarie natalizie siano state collegate alla pubblica illuminazione invece che all’attiguo teatro della parrocchia. Al vaglio anche una vecchia convenzione al riguardo tra la parrocchia e l’ente comunale. L’idea di illuminare la piazza antistante la chiesa in vista delle festività natalizie risale agli inizi del mese di dicembre.